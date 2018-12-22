Мчащийся к Земле опасный космический "бегемот" попал на фото NASA

Редкий кадр опубликовали в Сети

Рано утром 22 декабря мимо Земли пронесся астероид 2003 SD220. Небесное попало в объективы фоторадаров обсерваторий Грин-Бэнк, Аресибо и Голдстоун в Калифорнии. Кадры опубликованы на сайте NASA. На снимках астероид имеет форму бегемота, купающегося в реке.

Глыба длинной в 2,5 километра прошла примерно в 7,34 лунных расстояний от Земли. Так близко астероид не подбирался к нашей планете ни разу за 400 лет. В следующий раз Земля встретится с опасным "бегемотом" не ранее 2070 года.