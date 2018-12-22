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НОВОСТИ

Запинавшие женщину российские футболисты попали на видео

13:15
  • суббота
  • 22 декабря 2018

Ролик поражает жестокостью

Рязанский главк МВД опубликовал видео нападения двух футболистов на женщину. Как рассказали в полиции, два атлета - 21 и 18 лет - избили прохожую.

Спортсмены повалили женщину в снег и пинали ее ногами, пока горожанка не перестала сопротивляться. После этого футболисты отняли у пострадавшей деньги и телефон.

Злоумышленники уже задержаны. В отношении спортсменов возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". На сайте Профессиональной футбольной лиги один из злоумышленников числится в заявочном листе футбольного клуба "Рязань", его профиль также размещен на сайте команды. Второй выступал за молодежный состав "Рязани".

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Нападение футболистов на женщину
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Задержанный за нападение на девушку футболист
Дежурная часть полиции
Дежурная часть полиции
Задержанный за нападение на девушку футболист
Задержанный за нападение на девушку футболист
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