Запинавшие женщину российские футболисты попали на видео

Ролик поражает жестокостью

Рязанский главк МВД опубликовал видео нападения двух футболистов на женщину. Как рассказали в полиции, два атлета - 21 и 18 лет - избили прохожую.

Спортсмены повалили женщину в снег и пинали ее ногами, пока горожанка не перестала сопротивляться. После этого футболисты отняли у пострадавшей деньги и телефон.

Злоумышленники уже задержаны. В отношении спортсменов возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". На сайте Профессиональной футбольной лиги один из злоумышленников числится в заявочном листе футбольного клуба "Рязань", его профиль также размещен на сайте команды. Второй выступал за молодежный состав "Рязани".