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Потрогавший Терезу Мэй Юнкер взбесил Великобританию

13:50
  • суббота
  • 22 декабря 2018

На председателя Еврокомиссии требуют подать жалобу

Жан-Клод Юнкер взбесил министра труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд. Она сочла поведение председателя Еврокомиссии на саммите ЕС "неприятным и странным".
Юнкер рассказал о поцелуе с Трампом

Как пишет Daily Telegraph, министру не понравилось фото, на котором Юнкер примирительно положил руку на плечо британского премьера Терезы Мэй, которая в тот момент вела разгоряченную беседу.

Кроме того, Радд обратила внимание на инцидент в вестибюле здания Европейского совета, когда радостный Жан-Клод набросился на заместительницу шефа протокола ЕК Перниллу Сйолин и взлохматил руками ее волосы, испортив женщине прическу.

"Это странно. То есть если бы это произошло в нашем парламенте, надеюсь, последовала бы официальная жалоба", — заявила британский министр.

Стоит отметить, что Юнкер известен своеобразным чувством юмора и фривольностью манер. Он неоднократно позволял себе разного рода выходки на официальных мероприятиях. К примеру, в феврале 2018 года на пленарной сессии Европарламента Жан-Клод подошел сзади к бывшему премьер-министру Бельгии Ги Верхофстадту и дружески взлохматил ему волосы. В начале октября глава Еврокомиссии начал выступление в Брюсселе с передразнивания танца Терезы Мэй.

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