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На шахте в Соликамске после пожара заблокированы 9 горняков

14:35
  • суббота
  • 22 декабря 2018

Специалисты МЧС делают всё возможное, чтобы добраться до шахтёров

В Соликамске девять горняков оказались заблокированы в зоне задымления в шахте после возгорания метана. На месте работают спасатели, передает "ТВ Центр".

Пожар произошёл 22 октября около 10 утра в руднике компании "Уралкалий" на глубине 340 метров. Специалисты МЧС делают всё возможное, чтобы добраться до шахтёров. Связь с ними установить пока не удаётся.

В первые минуты спасатели вывели восемь человек. Никто из них не пострадал. Об этом сообщает Минздрав Пермского края. По информации горнодобывающей компании, за обеспечение безопасности на руднике отвечала подрядная организация.

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