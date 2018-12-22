На шахте в Соликамске после пожара заблокированы 9 горняков

Специалисты МЧС делают всё возможное, чтобы добраться до шахтёров

В Соликамске девять горняков оказались заблокированы в зоне задымления в шахте после возгорания метана. На месте работают спасатели, передает "ТВ Центр".

Пожар произошёл 22 октября около 10 утра в руднике компании "Уралкалий" на глубине 340 метров. Специалисты МЧС делают всё возможное, чтобы добраться до шахтёров. Связь с ними установить пока не удаётся.

В первые минуты спасатели вывели восемь человек. Никто из них не пострадал. Об этом сообщает Минздрав Пермского края. По информации горнодобывающей компании, за обеспечение безопасности на руднике отвечала подрядная организация.