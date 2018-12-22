Россия предупредила о крахе мировой безопасности

В МИД разочарованы решением Генассамблеи ООН

Удар по архитектуре международной безопасности. В нашем МИД разочарованы решением Генассамблеи ООН относительно российской резолюции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает "ТВ Центр".

Как отметили наши дипломаты, чтобы подтвердить необходимость сохранения документа не хватило всего нескольких голосов. "За"высказались 43 государства, "против" - 46. Именно эти страны, прежде всего члены НАТО, вопреки своим же заявлениям о важности договора выступили против него.

По словам дипломатов, с развалом ДРСМД в гонку вооружений или даже в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира. Эти страны по факту благословили США на разрушееие Договора.

Ранее Вашингтон безосновательно обвинял Москву в нарушении пунктов документа и угрожал санкциями.