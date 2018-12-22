На востоке Москвы появится храм в честь иконы Божией Матери

Церковь возводят по индивидуальному проекту

На востоке Москвы строят храм в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных". Ход работ проинспектировал советник мэра и патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".

Храм возводят по индивидуальному проекту. Сейчас работы в стадии завершения. Уже смонтированы все перекрытия, установлен купол и оформлен фасад. Строители приступили к внутренней отделке. На территории провели газоснабжение. Завершено возведение галереи. Там будет воскресная школа. Храм обещают открыть уже в следующем году.