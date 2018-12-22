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Орсер снял с себя ответственность за результаты Медведевой

14:13
  • суббота
  • 22 декабря 2018

Канадец не гарантирует, что фигуристка вновь начнет побеждать

Брайан Орсер после провала Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России дал интервью YouTube-каналу John Wilson Blades. Канадец заявил, что не гарантирует фигуристке новые победы.
Медведева разрыдалась в прямом эфире из-за провала

"Мы стараемся делать все возможное. Я хочу, чтобы она продолжала любить фигурное катание, чтобы она продолжала вносить свой вклад в этот вид спорта", - сообщил тренер.

Напомним, 21 декабря в Саранске на чемпионате России фигуристки исполнили короткие программы. Медведева за свой прокат получила рекордно низкий бал и заняла 14-е место. Во время выступления Женя упала.

Медведева и Орсер начали сотрудничество после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Для этого россиянка переехала в Канаду. Ранее спортсменка тренировалась у российского специалиста Этери Тутберидзе.

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