Орсер снял с себя ответственность за результаты Медведевой

Канадец не гарантирует, что фигуристка вновь начнет побеждать

Брайан Орсер после провала Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России дал интервью YouTube-каналу John Wilson Blades. Канадец заявил, что не гарантирует фигуристке новые победы.

"Мы стараемся делать все возможное. Я хочу, чтобы она продолжала любить фигурное катание, чтобы она продолжала вносить свой вклад в этот вид спорта", - сообщил тренер.

Напомним, 21 декабря в Саранске на чемпионате России фигуристки исполнили короткие программы. Медведева за свой прокат получила рекордно низкий бал и заняла 14-е место. Во время выступления Женя упала.

Медведева и Орсер начали сотрудничество после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Для этого россиянка переехала в Канаду. Ранее спортсменка тренировалась у российского специалиста Этери Тутберидзе.