"Вызывает брезгливость": Захарова жестко ответила на обвинение США

Официальный представитель МИД врезала Вашингтону

Мария Захарова считает, что те, кто обвиняет Россию, Китай и Иран во вмешательстве в выборы в США, выставляют американский народ посмешищем. "Такими методами США нескоро станут "снова великими", - написала она в Facebook, добавив, что подобное поведение не вызывает ничего, кроме брезгливости и презрения.

Ранее стало известно, что новый пакет ограничений может быть введён из-за доклада национальной разведки США. Как заявил накануне глава ведомства Дэниел Коутс, в документе говорится, что Россия, Китай и Иран якобы пытались оказать влияние на американские выборы в Конгресс.