ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Вызывает брезгливость": Захарова жестко ответила на обвинение США

14:51
  • суббота
  • 22 декабря 2018

Официальный представитель МИД врезала Вашингтону

Мария Захарова считает, что те, кто обвиняет Россию, Китай и Иран во вмешательстве в выборы в США, выставляют американский народ посмешищем. "Такими методами США нескоро станут "снова великими", - написала она в Facebook, добавив, что подобное поведение не вызывает ничего, кроме брезгливости и презрения.

Ранее стало известно, что новый пакет ограничений может быть введён из-за доклада национальной разведки США. Как заявил накануне глава ведомства Дэниел Коутс, в документе говорится, что Россия, Китай и Иран якобы пытались оказать влияние на американские выборы в Конгресс.

Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.