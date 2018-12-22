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НОВОСТИ

В российских школах появится наставник молодых педагогов

15:20
  • суббота
  • 22 декабря 2018

Всего будут введены две новые должности

В школах России появятся две новые должности.  Как рассказала министр просвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете", штат расширят старшим и ведущим учителями.

Старший педагог займется координацией работы других преподавателей, методическим сопровождением и разработкой "индивидуальных образовательных траекторий". Эту должность можно будет занять только наработав пять лет стажа и имея первую или высшую квалификацию.

Ведущий учитель  станет "наставником молодых педагогов". Он будет помогать "войти" в профессию. Для данной позиции условия строже - 10 лет стажа и высшая квалификационная категория.

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