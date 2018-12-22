Россияне в опасности: космическое явление в ночь на 22 декабря напугало ученых

Люди в этот период почувствуют мощный прилив сил

Руководитель Русской астрологической школы Александр Зараев заявил, что зимнее солнцестояние, совпавшее с полнолунием в ночь на 22 декабря, таит в себе опасность. По его словам, из-за этого астрономического явления некоторым россиянам стоит больше прислушиваться к интуиции.

По уверению астрономов и астрологов, это крайне редкое событие. Такое совпадение в Северном полушарии произошло всего 10 раз с 1793 года. Следующее ожидается только через сотню лет. Зараев убежден, что данная аномалия запомнится людям надолго

"Люди в этот период тоже почувствуют мощный прилив сил, но как ими распорядиться — во благо себе или нет, предстоит решить только им. В итоге мы войдем в 2019 год с энергетикой солнцестояния. Галактическая ось позволит людям выйти за пределы материальных ограничений и обычного земного сознания, будет облегчен контакт с миром светлых сил", - цитирует ученого "Московский комсомолец".

Особенно следует насторожиться людям, заряженным энергетикой Луны и Солнца. Астрологи советуют таким прислушиваться к собственной интуиции, иначе есть большая вероятность совершить непоправимое. "Освобождаясь от материальных оков, люди могут поспешить слишком необдуманно тратить деньги и рвать не нужные им на первый взгляд связи, - отметил эксперт. - При этом будут чувствовать внутри определенный дискомфорт, если не настроятся на более тонкие вибрации".

Астрологи считают, что переход с одной психоэнергетической волны на другую - своеобразное омовение. По их мнение, для очищения и выбора правильного жизненного пути, нужно тщательно изучить свои поступки. "В древности считалось, что в это время появляется трещина между мирами, и в земную обитель приходят боги. В этот период, согласно египетской мифологии, родилось более десятка египетских богов, например", - заключил Зараев.

При этом астрономы к данному события относятся на порядок спокойнее. "Для нашей науки этот период ничего из себя не представляет и никакой новизны не несет", - поделился сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.