"Передают инфекцию друг другу": в украинской армии распространяется смертельная болезнь

В Киеве забили тревогу

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун бьет тревогу. По ее данным, военным грозит смертельная болезнь, стремительно распространяющаяся в силовых структурах.

Украинские солдаты могут оказаться на больничных койках из-за кори. "В украинской армии молодые и не очень молодые люди передают инфекцию кори друг другу. Многие военные не имеют иммунитета. Представьте себе, если бы целая бригада заболела корью и все были бы небоеспособными. Это очень большая угроза", – заявила и.о. министра на Всеукраинском форуме "Безопасная страна".

Глава Минздрава подчеркнула, что необходима срочная вакцинация военных. Это, по мнению Супрун, является вопросом национальной безопасности. "Без эффективной вакцинации не может быть сильного войска. На уровне президента будем инициировать мероприятия по вакцинации всех военных. И это очень важная вещь", – цитирует ее "УкрИнформ".

Стоит отметить, что корь - острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, только в 2011 году в мире от кори умерли 158 тысяч человек.