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Порошенко ликвидировал УПЦ

17:05
  • суббота
  • 22 декабря 2018

"Украинской православной церкви" больше нет

Петр Порошенко лишил Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия. "Подписал закон о названии религиозной организации, управляемой государством-агрессором", — заявил он на своей странице в Facebook.
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По словам президента, это поможет украинцам определиться, к какой церкви они относятся. "У людей есть конституционное право на свободный выбор религии. Изменения в законе создают лучшие условия для осуществления такого права для тех, кто решает, к чему принадлежат православные", - написал Порошенко.

Согласно документу, УПЦ должна будет переименоваться и указать в новом названии свою принадлежность к РПЦ. Закон вступил в силу с момента его подписания.

20 декабря депутаты Верховной Рады приняли законопроект о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата ее названия. Документ предусматривает указание принадлежности религиозной организации к стране, где располагается религиозный центр. То есть слово "украинская" должно быть ликвидировано.

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