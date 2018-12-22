Порошенко ликвидировал УПЦ

"Украинской православной церкви" больше нет

Петр Порошенко лишил Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия. "Подписал закон о названии религиозной организации, управляемой государством-агрессором", — заявил он на своей странице в Facebook.

По словам президента, это поможет украинцам определиться, к какой церкви они относятся. "У людей есть конституционное право на свободный выбор религии. Изменения в законе создают лучшие условия для осуществления такого права для тех, кто решает, к чему принадлежат православные", - написал Порошенко.

Согласно документу, УПЦ должна будет переименоваться и указать в новом названии свою принадлежность к РПЦ. Закон вступил в силу с момента его подписания.

20 декабря депутаты Верховной Рады приняли законопроект о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата ее названия. Документ предусматривает указание принадлежности религиозной организации к стране, где располагается религиозный центр. То есть слово "украинская" должно быть ликвидировано.