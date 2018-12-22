Стало известно, где Трамп повторит керченскую провокацию

Конфликт может привести к началу третьей мировой

Действия Америки по "обеспечению свободы" морской навигации могут привести к повторению керченской провокации. Конфликт назревает в Арктике. Об этом заявили журналисты немецкого издания Telepolis.

В статье поясняется, что напряженность якобы возникнет на фоне постепенного усиления контроля России над своими прибрежными водами в Арктике. По мнению немецких журналистов, Трамп может ответить на амбиции Москвы.

Тревожным звонком стало заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и командующего воссозданным Вторым флотом ВМС США вице-адмирала Эндрю Льюиса. По их словам, НАТО готово противостоять Москве, в том числе на спорных арктических территориях.

Напомним, Россия наращивает присутствие в Арктике с 2013 года. В регионе размещаются морские и авиабазы. Кроме того Россия создает новые ледоколы и подводные лодки.