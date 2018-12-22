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Страшный пожар на шахте в Соликамске сняли на видео

18:27
  • суббота
  • 22 декабря 2018

Под землей заблокированы девять человек

В Сети опубликовано видео пожара на шахте в Соликамске. Очевидцы сняли, как огромные клубы дыма поднимаются над предприятием.

Между тем стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с губернатором Пермского края Дмитрием Решетниковым. Глава правительства призвал оказать необходимую помощь пострадавшим при пожаре в шахте и их семьям.

Задымление на шахте компании "Уралкалий" произошло 22 декабря. На поверхность вывели восемь человек, под землей остаются девять работников. Начальник выполняющего работы на объекте предприятия "УС-30" Андрей Максимов заявил, что у горняков, заблокированных в шахте, "очень низкие шансы на спасение", передает РИА Новости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более лиц". "Имеются основания полагать, что люди погибли", - отметили следователи.

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Пожар на шахте в Соликамске
Пожар на шахте в Соликамске
Пожар на шахте в Соликамске
Пожар на шахте в Соликамске
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