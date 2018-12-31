Российская столица готова ко встрече Нового 2019 года. Улицы города украсили тысячи гирлянд, новогодних елей, красочных инсталяций. Московский воздух буквально пронизан ожиданием чуда. В атмосферу волшебства окунулся корреспондент ТВЦ.ru.
Атмосфера волшебства: Москва встречает Новый год
12:58
- понедельник
- 31 декабря 2018
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