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Атмосфера волшебства: Москва встречает Новый год

12:58
  • понедельник
  • 31 декабря 2018

Российская столица готова ко встрече Нового 2019 года. Улицы города украсили тысячи гирлянд, новогодних елей, красочных инсталяций. Московский воздух буквально пронизан ожиданием чуда. В атмосферу волшебства окунулся корреспондент ТВЦ.ru.

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