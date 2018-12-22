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"Все время на игле": Миллиардер шокировал тайной Порошенко

19:04
  • суббота
  • 22 декабря 2018

Президент Украины попал в зависимость

Транш МВФ, которым гордится Петр Порошенко, не поможет экономике Украины. Деньги пойдут на погашение уже имеющихся долгов. В этом убежден экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута.
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"Часть разворуют, часть отдадут под те уже кредиты, которые до этого получили для того, чтобы, опять-таки, возвращать старые кредиты", - пояснил миллиардер.

По словам Таруты, глава государства умолчал одну очень важную деталь. "Он забыл сказать о том, что на момент, когда он становился президентом, у нас золотовалютные запасы были 18 миллиардов долларов – это были украинские деньги, без МВФ", - отметил экс-губернатор.

Сейчас же ситуация в стране резко ухудшилась. "За это время разграбили, потеряли свои деньги, уничтожили банки, и теперь всё время на игле западных кредиторов, в том числе МВФ", – шокировал Тарута.

По его мнению, это обстоятельство не льстит главе государства. "Стыдно на сегодняшний день бегать с протянутой рукой и просить кредиты для того, чтобы возвращать старые кредиты. Уже тошнит от всех политиков, тошнит от этих руководителей, которые держатся только не благодаря тому, что улучшают экономику, а бегают всё время", –  заявил Тарута в эфире NewsOne.

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