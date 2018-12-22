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Упавшая Медведева произвела фурор

19:24
  • суббота
  • 22 декабря 2018

Зал аплодировал Евгении стоя

Евгения Медведева выступила с произвольной программой на чемпионате России. Фигуристка сразу же совершила удачный прыжок и отличный каскад. Однако в середине программы что-то пошло не так и Женя упала на втором прыжке в каскаде.

Медведева не расклеилась и докатала достойно. Болельщики пришли в восторг от своей любимицы. Зал рукоплескал стоя. Фанаты забросали Женю розами и игрушками. Когда спортсменка ушла со льда, арену очищали от подарков около пяти минут.

Фигуристка осталась довольна своим выступлением. По итогам проката Медведева набрала 143,66 балла. В сумме у Евгении 205,9 балла. 

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