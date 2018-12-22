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Лидер знаменитой украинской группы грязно обозвал Россию

20:19
  • суббота
  • 22 декабря 2018

Певец объяснил, почему больше не ездит в Москву

Украинский певец Андрей Хлывнюк, выступающий солистом в группе "Бумбокс", негативно высказался в адрес России. Артист, у которого в нашей стране есть много поклонников, назвал соседа "черной дырой".

"Понимаете, случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара и она сейчас, как черная дыра", — сказал Хлывнюк в шоу "Говорящие головы".

Певец добавил, что он очень скучает по родным и ему очень жаль, что так сложилось. "Пока только они ко мне приезжают. Я не представляю себе, как я пойду и дам свой паспорт человеку в погонах, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказы его коллегам стрелять по мне из установки "Град", - заключил лидер "Бумбокса".

Примечтально, что украинская группа не гастролирует по России с начала 2014 года. Хотя ранее «Бумбокс», а в особенности хит "Вахтерам", пользовался большой популярностью у россиян.

Более того группа активно участвует в пропагандистских концертах. Так, минувшим летом коллектив дал концерт на пункте пропуска "Каланчак", расположенном на границе с Крымом. Мероприятие прошло в рамках поддержки украинских политзаключенных.

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Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк
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