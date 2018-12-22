С Алиной Загитовой на чемпионате России случилась трагедия

Два падения "убили" олимпийскую чемпионку

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вслед за своей главной соперницей Евгенией Медведевой провалилась на чемпионате России по фигурному катанию. 16-летняя спортсменка после уверенной победы в короткой программе не смогла попасть даже в медали.

Во время исполнения произвольного проката Алина Загитова сорвала несколько элементов, в том числе дважды упав на лед. В итоге от судей она получила всего лишь 131,41 балла, а в сумме – 212,03. Этот результат не позволил прошлогодней чемпионке России подняться на пьедестал. Она заняла лишь пятое место.

После выступления на всегда улыбчивой Загитовой буквально не было лица. Молодая спортсменка едва сдерживала слезы, такое фиаско стало для нее настоящей трагедией.

Первая строчка досталась 14-летней Анне Щербаковой (229,78 балла). Она лишь на 0,06 балла обогнала свою ровесницу Александру Трусову. Замкнула тройку призеров Алена Косторная - 226,54 балла. Примечательно, что все три призёра соревнований являются ученицами Этери Тутберидзе.

Тем временем бывшая ученица Тутберидзе Евгения Медведева расположилась на седьмой строчке с результатом 205,90 балла. Накануне она с треском провалила короткую программу, заняв 14-е место, что не позволило ей бороться за медали.