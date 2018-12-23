Остались маленькие дети: все блокированные пожаром шахтеры в Соликамске погибли

Семьям погибших выплатят по три миллиона рублей

Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске. Продолжаются поиски девятого погибшего в страшном пожаре на строящемся руднике.

Возгорание еще не потушено. У некоторых из погибших остались маленькие дети. Начальник подрядной организации заявил, что их семьям будет выплачено по три миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Все развлекательные мероприятия 23 и 24 декабря отменены в Соликамском городском округе, передает "Интерфакс".

Задымление на шахте компании "Уралкалий" произошло утром 22 декабря. Удалось спасти восемь человек, однако девять работников погибли. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более лиц".