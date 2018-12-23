ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму

За принятие документа проголосовали 65 стран

Генассамблея ООН приняла резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. Ее ранее предложила Украина.

За принятие документа проголосовали 65 стран. 27 высказались против. Еще 70 государств воздержалось.

По словам представителя России при ООН резолюция "чрезвычайно политизирована" и основана на недостоверной и сфальсифицированной информации. По его словам, до 2014 года Крым был депрессивным регионом в составе Украины. Киев не вспоминал о крымских татарах. Однако теперь о них стали печься. В момент, когда "Крым от них уплыл безвозвратно". Он подчеркнул, что сейчас в республике живут счастливые люди, передает РИА Новости.

Кроме того, дипломат предложил всем желающим посетить Крым и спросить отдыхающих там украинцев, действительно ли ущемляются их права.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская отметила, что страны-участницы Генассамблеи ООН подливают масло в "полыхающий огонь русофобии". Она заявила об этом после того, как ГА ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации" Крыма, а также акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против высказались 19, еще 72 воздержались.