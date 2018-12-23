В Пермском крае объявили траур по погибшим в шахте

Обнаружены тела всех рабочих

Спасатели обнаружили тело девятого рабочего, погибшего при пожаре в шахте в Соликамске. Специалисты МЧС продолжают проливку конструкций. Как сообщили в оперативном штабе, готовится спецоперация по подъёму тел на поверхность. В городском округе отменены все развлекательные мероприятия. Появилась новая версия причины ЧП.

Тем временем, траур по погибшим в результате пожара в шахте объявлен в Пермском крае 24 декабря. Об этом рассказал губернатор региона Максим Решетников, передает ТАСС.

Поисковая операция продолжалась всю ночь. Горноспасатели долгое время не могли добраться до места ЧП. Температура в шахте - выше 70-ти градусов, ближе к эпицентру - около 200. Работу осложняло и сильное задымление. Всего в операции принимали участие более 100 человек. Прибыли отряды из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Североуральска. Огонь повредил лифт. Пожарные пытались воспользоваться лестницей.

"Лестница в 13-ти метрах от полка остановилась. Дальше она упирается в кабельные конструкции. Ниже спуск невозможен. Бадья упирается в бетоноприемники, которые отошли от стенки выработки и наклонилась", - отметил командир Березниковского отдельного военизированного спасательного отряда Михаил Пестов.

В шахте работали 17 сотрудников подрядной организации, которая была привлечена к строительству рудника. Ранее предприятие занималось прокладкой метро в Челябинске, Екатеринбурге, Самаре и другим крупногабаритным подземным строительством. Тела девяти погибших в шахте обнаружены на глубине 340 метров. Восемь человек после возгорания смогли оперативно подняться на поверхность. У всех при себе имелись индивидуальные средства спасения, в том числе, баллоны с кислородом. Потому вероятность вывести и заблокированных людей в первое время после начала пожара была высокой.

"После шестой попытки, к четырем часам стало понятно, что шансов достать ребят живыми нет. О чем сообщили родственникам. Из этих девяти ребят - пятеро из Пермского края, трое из Башкирии, один парень из Краснодарского края", - рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников.

Глава правительства Дмитрий Медведев в субботу поручил губернатору оказать всю необходимую помощь пострадавшим горнякам и семьям погибших. Первые кадры с места ЧП сейчас изучают следователи. Клубы дыма вырываются из шахты. Пожар начался 22 декабря около полудня. Первоначальная версия - взрыв метана - не подтвердилась. По данным МЧС, возгорание связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена и строительный мусор.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения техники безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц. Следователям еще предстоит осмотреть место ЧП, проверить документацию и опросить свидетелей. Известно, что этот ствол шахты еще в октябре должен был проверить Ростехнадзор, но инспекцию перенесли на январь будущего года, так как строительная компания отставала от графика. В Соликамске отменены все развлекательные мероприятия.