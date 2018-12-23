Власти Франции развязали "желтым жилетам" руки

В субботу в Республике задержали 220 человек.

Более двухсот человек задержаны во Франции после очередной волны общенациональных протестов. Акция "жёлтых жилетов" прошла во всех крупных городах. На улицы Парижа вышли несколько тысяч демонстрантов. Беспорядки и столкновения с полицией продолжались до поздней ночи. Сдерживать натиск митингующих пришлось слезоточивым газом и водометами.

Не так массово, но все также ожесточенно. Шестая суббота протеста "желтых жилетов" прошла по привычному сценарию. Битые витрины, стычки с полицией. Группа молодчиков в масках набрасывается на полицейский патруль. Сначала сбивают с мотоциклов. Потом забрасывают камнями и вырванными земли заграждениями, сообщает "ТВ Центр".

Один из полицейских даже вынужден достать табельное оружие. Но толпу и это не останавливает. Успокоенные явным сокращением числа протестующих власти значительно снизили количество полицейских нарядов на улицах. Чем, кажется, развязали радикалам руки.

Очередную волну насилия уже осудил Макрон. Президент Республики пообещал строго наказать всех причастных к погромам. Но "желтые жилеты" его и слушать не хотят. Начавшись, как протест против роста цен на топливо, движение теперь добивается его отставки.

"Макрон должен уйти в отставку. Все, с нас довольно! Нам нужен президент, который нас защищает. А не тот, который отгородился стеной. Мы не отступим", - утверждают протестующие.

Акции протеста прошли и в Марселе, Тулузе, Бордо. Задержаны 220 человек. Более 80 заключены под стражу. В том числе и один из неформальных лидеров движения. Он, по данным полиции, принес на митинг оружие.

Всего в манифестациях приняли участие около 38 тысяч человек. Для сравнения, в первую субботу протестов "желтые жилеты" надели 230 тысяч французов.

Шестой акт, обещают участники манифестации, не станет последним. Желтые жилеты намерены вернуться на улицы французских городов уже в следующем году.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейской бюро "ТВ Центра", Франция, Париж