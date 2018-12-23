Украинские чиновники пытаются заставить жителей отказаться от УПЦ

​Константинополь создал опасный прецедент

На Украине продолжаются гонения на священников канонической православной церкви. Стало известно о подготовке новых провокаций в Винницкой области. В сельских советах региона сообщили о звонках со стороны властей с требованием призывать жителей к переходу в "новую церковь". В обмен Киев пообещал организованно доставить людей из других областей для участия в приходских собраниях.

На Украине пытаются любыми способами увеличить паству новой религиозной структуры, которая была создана Киевом в нарушение всех православных канонов. Начали с небольших храмов в Закарпатье и на Львовщине. С западных окраин Незалежной, где всегда были сильны бандеровские настроения, эту волну гонят в центр страны. В Винницкой области под крыло украинской церкви перешли сразу три храма, сообщает "ТВ Центр".

На самом деле, святых отцов и простых прихожан заставляют сделать выбор насильно. Примерно так же, как и на "Объединительном соборе" в Киеве, который проходил под давлением Петра Порошенко. Теперь эти же методы осваивают региональные власти.

"По информации некоторых глав сельских советов Бершадского района Винницкой области, 22 декабря 2018 года к ним поступали звонки от заместителя Бершадской районной государственной администрации господина Ольшевского В.Е. с требованием оказать активное давление на сельских священников канонической УПЦ, организовать провокации возле храмов и подстрекать жителей села к переходу с УПЦ в раскольническую ПЦУ", - говорится на сайте канонической Украинской православной церкви.

Как заявляют в единственной на Украине канонической православной церкви, ее священникам - если те перейдут на сторону раскольников - обещают даже нагнать паству для участия в фальшивых приходских собраниях. Никакой духовности нет - отрядить прихожан для участия в молебнах районные власти по привычке хотят примерно так же, как не раз автобусами свозили массовку в Киев. При этом сам Порошенко, подписав указ о переименовании канонической православной церкви - делает вид, что никого не принуждает примкнуть к созданной им структуре.

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой православной юрисдикции принадлежать - то ли к новой автокефальной православной церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", - говорится на сайте президента Украины.

Церковный передел на Украине только набирает обороты. С новой силой борьба за храмы канонической православной церкви начнётся, судя по всему, в ночь на Рождество. 6 января Киев рассчитывает получить от Константинопольского патриархата томос об автокефалии. Это должно усилить позиции раскольников, признался в телефонном разговоре с российскими пранкерами глава новой религиозной структуры так называемый митрополит Епифаний.

"Сейчас приблизительно новую церковь поддерживают приблизительно 50% населения Украины. Мы предполагаем, что больше перехода будет уже после томоса и признания этой украинской церкви другими поместными православными церквами", - сказал митрополит Епифаний (Думенко).

Вслед за Украиной, где церковный раскол поощряют и на государственном уровне, и в Фанаре, раскольники активизировались и в Черногории. Там теперь тоже настаивают на независимости от Сербской православной церкви, которой принадлежит большинство приходов в стране, и создании собственной религиозной структуры. Своими действиями в Незалежной Константинополь создал опасный прецедент, и от повторений провокаций теперь никто не застрахован.

Борис Иванин, "ТВ Центр".