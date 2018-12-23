Десятки жертв: сметающее людей цунами попало на видео

Тысячи людей числятся пропавшими без вести

Число жертв мощного цунами в Индонезии, по последним данным возросло до 168 человек. Пострадали около тысячи. Десятки людей сейчас числятся пропавшими без вести, передает "ТВ Центр".

Гигантская волна обрушилась на пляжи в Зондском проливе, на западном побережье. Всё произошло внезапно - никаких предупреждений о приближающейся опасности не было. В Сети появились кадры, как во время концерта хлынувшая вода накрыла сцену и буквально смыла музыкантов и зрителей.

Самая сложная ситуация сейчас в городе Палу. В зоне бедствия находятся более восьми тысяч человек. Они заблокированы в своих домах. Спасатели проводят эвакуацию. По предварительным данным, цунами спровоцировал подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.