Минобороны опубликовало видео ко Дню дальней авиации

​Показаны полёты Ту-160 и Ту-95

В воскресенье в России отмечается День дальней авиации. 23 декабря 1913 года совершил первый испытательный полёт самый большой в мире четырёхмоторный бомбардировщик "Илья Муромец". Ровно год спустя была сформирована первая эскадра тяжёлых самолётов Российской Империи, передает "ТВ Центр".

В преддверии праздника, наше Минобороны опубликовало видеокадры полётов Ту-160 и Ту-95. В этом году подразделения дальней авиации приняли участие в десятках тактических учений. В общей сложности экипажи провели в воздухе более 20 тысяч часов. Особое внимание уделялось взаимодействию с другими родами авиации и силами Военно-морского флота.

Во время учений выполнялись самые сложные манёвры. Наши бомбардировщики патрулировали акватории Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов. А также совершили дальний перелёт с последующей посадкой в Венесуэле.