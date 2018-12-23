По улицам Ялты прошли 800 Дедов Морозов

​Это девятый подобный парад в этом городе

В Ялте более 800 человек приняли участие в параде Дедов Морозов. Новогодние волшебники прошли по городской набережной в компании Снегурочек, снеговиков и других сказочных персонажей, сообщает "ТВ Центр".

Мороз-парад состоялся уже в девятый раз. В этом году к шествию присоединилось рекордное количество участников - 37 команд из Севастополя, Евпатории и других городов полуострова. Для самых отважных в рамках парада прошёл зимний заплыв. Также на набережной работала приёмная Деда Мороза. Любой желающий мог оставить новогоднему волшебнику письмо с пожеланиями и поздравлениями и сделать памятную фотографию. Шествие завершилось праздничным концертом.