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По улицам Ялты прошли 800 Дедов Морозов

12:36
  • воскресенье
  • 23 декабря 2018

​Это девятый подобный парад в этом городе

В Ялте более 800 человек приняли участие в параде Дедов Морозов. Новогодние волшебники прошли по городской набережной в компании Снегурочек, снеговиков и других сказочных персонажей, сообщает "ТВ Центр".

Мороз-парад состоялся уже в девятый раз. В этом году к шествию присоединилось рекордное количество участников - 37 команд из Севастополя, Евпатории и других городов полуострова. Для самых отважных в рамках парада прошёл зимний заплыв. Также на набережной работала приёмная Деда Мороза. Любой желающий мог оставить новогоднему волшебнику письмо с пожеланиями и поздравлениями и сделать памятную фотографию. Шествие завершилось праздничным концертом.

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