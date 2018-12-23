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В США 800 тысяч чиновников временно остались без работы

12:36
  • воскресенье
  • 23 декабря 2018

​Шатдаун продлится еще минимум пять дней

В воскресенье стало известно, как долго американские госучреждения будут оставаться без финансирования. Шатдаун продлится еще как минимум пять дней, до следующего заседания Сената, на котором будет обсуждаться бюджет на год. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Утвердить его вовремя не получилось из-за споров вокруг стены на границе с Мексикой. Дональд Трамп просит выделить на ее строительство почти шесть миллиардов долларов и уверяет, что не откажется от этого требования. При этом Конгресс закладывать в бюджет дополнительные средства не спешит. В итоге, пока документ не принят, правительственные учреждения остаются без финансирования.

Шатдаун затронул 800 тысяч чиновников, которые вынуждены отправиться в неоплачиваемые отпуска. Ущерб составит сотни миллионов долларов.

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