Загитову после провала отправляют на чемпионат Европы

Объявлен состав сборной России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания России объявила состав сборной для участия в чемпионате Европы. В основу не попала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Также в число запасных попала и Елизавета Туктамышева. А вот олимпийская чемпионка Алина Загитова поедет в Минск, несмотря на провальное выступление в чемпионате России в Саранске.

Вместе с ней Россию представят Станислава Константинова и Софья Самодурова. У мужчин в Минск не поедет Сергей Воронов, а также Андрей Лазукин и Дмитрий Алиев. В основу попали Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин, говорится на сайте ФФКР.

В парном катании примут участие ЕвгенияТарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В танцах на льду Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Софья Евдокимова и Егор Базин.

Кроме того, объявлен и состав команды на Универсиаду. В основной состав здесь попали Станислава Константинова и Елизавета Туктамышева. У мужчин в основе Максим Ковтун, Александр Самарин и Андрей Лазукин.

На чемпионате России провалились две главные звезды российского фигурного катания среди женщин. Олимпийская чемпионка Алина Загитова после уверенной победы в короткой программе не смогла взять медали. А ее главная соперница Евгения Медведева расположилась на седьмой строчке с результатом 205,90 балла. Перед этим она с треском провалила короткую программу, заняв 14-е место, что не позволило ей бороться за медали.