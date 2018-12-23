Собянин назвал 2018-й годом метро в Москве

По словам мэра, метростроители установили несколько выдающихся рекордов

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что уходящий 2018-й можно назвать "годом метро". По его словам, впервые в течение одного года введено 33 километра новых линий и открыто 17 новых станций подземки.

"Рядом со станциями метро, открытыми в 2018 году, живут, учатся или работают около одного миллиона москвичей, для которых город стал ближе", - говорится на сайте Сергея Собянина.

Он подчеркнул, что участок "Раменки – Рассказовка" длиной 15,3 километра стал самым протяженным единовременным вводом за всю историю московского метростроения. Кроме того, впервые за последние 35 лет был открыт участок с семью новыми станциями" "Мичуринский проспект", "Озёрная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка".

Также впервые в истории московского метростроения новая станция "ЦСКА" была построена на глубине 28 метров открытым способом.

"Всего же с 2011 года мы открыли уже 73 новые станции, рядом с которыми живут, учатся или работают более трех миллионов человек. Рекордный ввод новых станций метро – не случайность, а результат большой работы предыдущих лет", - отметил Собянин.

По его словам, в ближайшие годы предстоит сделать не меньше, а больше, чтобы обеспечить еще миллионы людей "самым быстрым и удобным общественным транспортом – Московским метро".