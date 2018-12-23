Путину рассказали о трагедии в Пермском крае

Президент поручил разобраться в причинах пожара на шахте в Соликамске

Губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал президенту России Владимиру Путину о произошедшем на шахте в Соликамске. Там в результате пожара погибли девять рабочих.

Также глава государства обсудил обстоятельства трагедии с главой МЧС России Евгением Зиничевым. "Президент выслушал их доклады и поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших", - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также российский лидер поручил следственным органам разобраться с причинами произошедшего, передает ТАСС. Ранее стало известно, что семьям погибших выплатят по три миллиона рублей.

В воскресенье спасатели обнаружили тело девятого рабочего, который погиб при пожаре в шахте в Соликамске. Задымление на шахте компании "Уралкалий" произошло утром 22 декабря. Восемь человек спасены. Однако девять работников погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более лиц".

24 декабря объявлен днем траура в регионе. Специалисты МЧС продолжают проливку конструкций. Готовится спецоперация по подъёму тел на поверхность. В городском округе отменены все развлекательные мероприятия. По данным МЧС, возгорание связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена и строительный мусор.