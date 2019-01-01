Гороскоп на 2019 год: что ждет знаки зодиака

Наступил 2019 год — Год свиньи или Желтого земляного кабана. Каким он будет для разных знаков зодиака — ТВЦ.ru рассказала известный экстрасенс и ведический астролог Арина Евдокимова.

Овен

В новом году Овнам, как и всем представителям огненных знаков, придётся потратить немало сил, ведь важной задачей станет создание своего дела, которое затем смогут продолжить потомки. Для этого придётся заблаговременно и дальновидно планировать, рассчитывать, анализировать. Однако напряженный труд должен чередоваться с отдыхом.

Следует чаще отвлекаться от дел и разгружать голову от накопившейся информации. Задача Овнов — научиться использовать низкочастотную энергию Земли, то есть полюбить отдых на природе. В самом начале 2019 года им надо немного развеяться. Но когда у руля встанет Свинья (Кабан), что-то произойдёт 5 февраля 2019, жизнь просто заставит погрузиться в дела.

Некоторым Овнам придётся чему-то учиться, накапливать новый опыт для более выгодного заключения контрактов и часто сдерживать эмоции при подписании важных документов.

Многие представители знака осуществят своё желание и наконец-то приобретут жилье.

По восточному календарю в феврале наступит год желтой Свиньи и несмотря на то, что животное доброе и искреннее, доверяет оно далеко не всем. И если Овен проявит терпение, станет активнее в профессиональной сфере, то появится возможность добиться успеха в самых сложных и часто непредсказуемых сферах жизни.

Благодаря правильному расчету сил и способностей, Овен сможет в полной мере раскрыть свои таланты, показать щедрость души, а также помочь близким людям достичь высот в карьере. Он приступит к исполнению своих сокровенных желаний лишь только когда поймет, как это сделать. В 2019 году наступит самый настоящий праздник "распахнутых дверей": только успевай забегать и брать. Удача обещает порадовать и в профессиональной сфере, и в личной жизни. Впору разорваться! А всему виною Марс, который управляет представителями этого знака Зодиака. В этом году его активатор — Солнце — станет доминировать в небесном театре событий.

Телец

Тельцам стоит обращать внимание на Лунные циклы, ведь именно в первые дни новолуния они будут более энергичны и трудоспособны.

В марте представители этого знака зодиака могут при правильном подходе распрощаться с тяготившими обязательствами или долгами. Или им придет в голову какая-то новая мысль о том, как заработать деньги. Поэтому может случиться так, что они займутся тем, чем раньше не занимались и даже не планировали.

Тельцам придётся быть очень мобильными и гибкими. Будет важно всегда и везде успеть: работать с утра до вечера, а веселиться с ночи до утра. При этом лучше ни на что не обращать внимания и не зависеть от чужого мнения. К тому же напомнит о себе поговорка "не было бы счастья, да несчастье помогло". Однако привычного эмоционального подъёма Тельцам не добиться. А для того, чтобы все получалось, нужно включаться в спорт, тренировать выносливость и подключить интеллект.

Судебные разбирательства, начатые в 2019 году, затянуться до 2020-го, поэтому стоит обдумать, есть ли готовность к судебным тяжбам.

В личной жизни планетарная конфигурация символизирует крутые перемены. Одинокие встретят свою судьбу, а семейные могут ждать рождения детей. Главное для Тельцов действовать, не сомневаться и верно расставлять приоритеты между финансами и чувствами. Особенно в первой половине года они просто обязаны правильно сделать важный выбор между выгодой и любовью.

В январе, июле и декабре 2019 году Тельцам предстоит много ездить и путешествовать, в том числе и по работе или учебе. Возможна смена места жительства. В общем, им придется передвигаться с места на место, чего бы это ни касалось.

Близнецы

Многие из Близнецов как по взмаху волшебной палочки будут решать накопившиеся за прошлые годы проблемы, в том числе и жилищные. Добрые и общительные, они в 2019 году будут вознаграждены за свой лёгкий характер. Главное для Близнецов решиться стать главнокомандующим собственной жизни и найти команду единомышленников.

Особенностью наступившего года станет то, что практически все новые знакомства принесут им пользу в той или иной мере. В январе, июле и декабре нового года в финансовом плане произойдут перемены: появится новое направление работы, придет финансовая независимость или наследство, а, может быть, просто поступят деньги, которых давно ждали. В любом случае финансовая ситуация претерпит изменения. Может быть, будет предложено партнерство или возникнет удачная идея для заработка. Особенно финансово благополучным станет февраль. В январе есть шанс поменять место жительства или отправиться в путешествие.

В начале весны Близнецы почувствуют свободу действий, некоторые захотят поменять работу или избавятся от долгов. А вот долги им вернут в июле 2019 года.

В новом году Близнецам разрешается побыть эгоистами и действовать в своих интересах. Только с такой позиции в итоге получится осчастливить не только себя, но и близких людей. А ко всему тому, что жалко оставлять, Воздушные знаки смогут вернуться в апреле, когда Меркурий займёт выгодное для них положение.

Одинокие Близнецы найдут вторую половинку. Особенно позитивными, чтобы наладит отношения с партнером, будут июнь и сентябрь. Семейные Близнецы захотят родить ребенка, может быть, уже не первого. Любое партнерство станет очень удачным. Это касается и общения, и расширения партнерства. Даже судебные разбирательства окажутся удачными для Близнецов.

Рак

Ракам предстоит решить вопросы, касающиеся имущества, наследства и приобретения земельных участков.

У этого знака в 2019 году есть реальный шанс встретить родственную душу и почувствовать сильное физическое влечение. Этот год для них во многом будет посвящён личной жизни, семье, отношениям с людьми. Только не надо сидеть дома и страдать. Девиз для Раков: "Новая любовь сменяет старую". Раку будет просто жизненно необходимо участвовать в общественных мероприятиях, путешествовать, устраивать вечеринки. Надо осознать, что их счастливая судьба уже ходит где-то рядом и ждёт, чтобы ее встретили. Для семейных представителей знака очень гармоничным окажется февраль и март. А в ноябре Раки задумаются о пополнении в семействе.

Тем Ракам, кто устал от нездоровых отношений, но не решался покончить с ними, в 2019-м хватит сил и смелости на этот шаг.

В плане деловых партнёрских отношений это очень удачный год, который точно принесёт изменения в цикл жизненных событий, связанных с развитием Раков. Появятся новые предложения, новые партнеры по бизнесу, новые клиенты. Эти события начнутся уже в январе. Июль может ознаменовать новое деловое партнёрство, долгожданное бракосочетание, важное решение, что повлияет на дальнейшую жизнь. В марте Раки захотят поменять работу или профессию, стать более социально открытыми. Им захочется срочно пересмотреть свои финансовые вложения, но не нужно брать кредит, заниматься ценными бумагами, покупать что-то.

Помимо этого, для Раков приобретут особую актуальность вопросы личностного развития, нахождение своего места в этом мире, ответы на духовные вопросы, вопросы рода и кармы.

Лев

Львам звезды не советуют соревноваться и доказывать свою правоту. Если в первой половине года еще можно начинать новые проекты и брать кредиты, то не стоит этого делать после своего дня рождения. Лучше не торопясь заканчивать прежние дела. Особенно Львам повезёт в делах, связанных с международными отношениями. Но во время своего "звездного периода" им лучше никуда не отправляться, в том числе в отпуск, а оставаться там, где живёшь или где родился.

И никакой работы на опережение, так как здоровье может подвести, ведь организм Львов не способен трансформировать огромное количество поступаемой энергии и это может сказаться на работе сосудов.

Не стоит забывать, что контроль за всеми ситуациями года берет на себя Желтая свинья. Учитывая, что собственная стихия этого животного – Вода, то при их соединении ожидается весьма гармоничная обстановка процветания и плодородия. По идее, огненная стихия Льва должна провоцировать диссонанс на этом благостном фоне, но только если забыть, что Огонь несёт не только разрушение, но ещё тепло и свет. На самом деле энергетика Льва – тот фактор, который запускает жизненный рост, является, по сути, ключевым элементом гармонии. По этой причине ситуация года и станет подчиняться Львам.

Куда он обратит свой царственный взгляд, там-то всё заколосится. Личная жизнь Львов станет особенно приятной уже в январе. Тем же, кто еще не успел познакомиться или назначить дату свадьбы, займутся этим в самом начале 2019. Январь вообще окажется для Львов очень активным: они закончат что-то старое и начнут новое дело, откроют новые двери и новые возможности лично для себя. В марте может появиться желание поменять что-то в профессиональной деятельности, а в июле и декабре возможны изменения на работе - смена начальства, коллектива, рода деятельности.

Дева

Прагматичным и расчетливым Девам в наступившем году не стоит действовать напролом, только логика и правильный расчёт быстро приведёт этот знак к поставленной цели. В третьей декаде января Девы (особенно дамы) захотят выйти в свет, получить признательность и общение. Желание смены деятельности, перемены в работе, смена знакомых, желание творческой реализации — все это прекрасно, но только с дальновидным прицелом и в разумных пределах.

В марте Девы могут отправиться в путешествие, могут рассматривать предложения по будущим поездкам и путешествиям. В данный период даже мечты об отпуске и конкретизированность деталей путешествия способны осуществить мечту.

Наделённые интеллектом Девы действительно способны легко достигать цели в наступившем году. Звёздная обстановка 2019 года позволяет Девам быть авантюристами, но только не во второй половине года. Девы, стремящиеся к карьере, легко сумеют договариваться с начальством и партнерами, особенно с середины марта по конец апреля. Во второй половине года более успешна работа с партнерами, так можно будет добиться намного больших успехов. Так что Девам не надо бояться что-то начинать и лучше быть готовым к неожиданным сюрпризам, ведь удача на их стороне.

"Никто не должен пострадать" - таков девиз для представителей земной стихии.

Девы, которые планировали пополнение в семействе, в 2019 году дождутся этого, для остальных это будет сюрприз, так как вероятность рождения или зачатия ребёнка очень велика. Семейные пары подвергнутся испытаниям, но, к счастью, поймут, насколько важны они друг для друга. Пары, у которых затянулся конфетно-букетный период, в наступившем году Кабан заставит узаконить отношения или разведёт. Одинокие Девы окажутся в процессе восстановления старых любовных связей или появления новых возможностей. В феврале и ноябре Кабан принесёт романтические отношения, расширит любовные представления и, возможно, даже порадует скреплением брачных уз тех, кто познакомился в марте.

Вопросы, связанные с недвижимостью, расширением жилплощади, улучшением жилищных условий, как ни странно, для Дев могут решиться легко и быстро.

Третья декада августа до окончания сентября Девам лучше заняться психологическим состоянием и внешней красотой.

Весы

Весам в наступившем году необходимо расслабиться, перестать все и вся контролировать, обижаться, не стоит заниматься самокопанием и самоедством, самое время больше отдыхать. Залогом успеха для Весов станет доверие интуиции партнеров. Тогда хозяйка года — Желтая Свинья — будет к ним более чем благосклонна.

Главным принципом года для Весов станет конструктивность и справедливость.

В первой половине года они могут избавиться от любой социальной зависимости и главное - не попасть в новый капкан. Для этого необходимо чётко ставить цели и никому не позволять подменить их на что-то абсолютно неинтересное и невыгодное. Третья декада января будет насыщена общением. Это будут новые деловые партнеры и клиенты, единомышленники, поклонники. Но работа, скорее всего, будет дистанционной. Также в январе, июле и особенно декабре Весы могут успешно решить вопросы, связанные с недвижимостью, переездом, покупками, переоформлением документов или даже ремонтом.

Если личная жизнь Весов была нестабильна, или что-то в ней остаётся недосказанным, то весна, особенно март, предоставят шанс вздохнуть с облегчением и сделать правильный выбор в личных отношениях.

У семейных Весов в середине года вдруг вспыхнет ревность и подозрительность, именно поэтому надо быть спокойнее и научиться доверять партнеру. Все эмоции, скорее всего, будут связаны именно с вашей беспочвенной подозрительностью и стоит как можно быстрее разобраться в причинах своего поведения.

Одиноким Весам (особенно дамам) стоит проявлять ещё большую активность, чтобы обратить на себя внимание противоположного пола.

В начале весны изменение финансового положения, расширение сферы деятельности, начиная от получения наследства и заканчивая получением дивидендов, даст возможность почувствовать себя финансово независимыми. В самом начале июля могут быть изменения в профессиональном статусе: возможно повышение по службе, реорганизация компании, смена рода деятельности, благодаря чему Весы смогут улучшить свой авторитет и шагнуть в новое благополучное будущее. Все это произойдёт при условии доверия партнерам и сдерживании своих претензий к внешнему миру.

Скорпион

Год Кабана заставит Скорпиона все чаше анализировать свои ошибки и только после этого они смогут приступить к обдумыванию новых планов по продолжению начатых проектов. Вообще в 2019 году у них всё срастётся, если удастся взять на себя ответственность за профессиональные процессы и попробовать себя в роли лидера. Даже если в итоге к делу придётся привлекать других участников, Скорпионы не должны отдавать лидерских позиций. Первая половина года будет весьма загружена работой, поэтому на личную жизнь и семью времени будет постоянно не хватать. Вторая половина года потребует ответственности: придется обращать внимание на детали и сомнительные моменты. Важно избегать сплетен и конфликтов в рабочем коллективе, иначе это плохо скажется на карьере.

Совет для Скорпионов: "Лавируйте!" А чтобы достичь цели, не обязательно идти напролом. Конечно, иногда обстоятельства могут складываться так, что иного выхода, кроме атаки, нет. Но тогда не должно быть никаких отступлений и компромиссов. В 2019 году Скорпионы смогут одолеть любого, даже превосходящего силами соперника.

В год Желтой свиньи у Скорпионов назреет необходимость выбирать между личными отношениями и работой. Надо во что бы то ни стало сохранить баланс и гармонию. У Скорпионов, которые давно ждали детей, но это счастье не случалось, есть все шансы стать родителями. Семейным парам год даст шанс проявить себя романтическими натурами и скрепить брак.

У одиноких Скорпионов есть риск окунуться в омут бурного романа, особенно в апреле. Вообще личная жизнь несемейных Скорпионов будет яркой, но чтобы найти единственного и неповторимого человека, с которым бы хотелось прожить всю жизнь, лучше не расходовать зря свои эмоции и чувства.

Стрелец

Стрельцов наступивший год заставит постоянно вырабатывать стратеги предстоящего успеха и "играть в шахматы". Они обязаны распорядиться энергией года более чем разумно.

Только все соразмеряя, анализируя и рассчитывая выгоду или расход, они смогут получить хорошие бонусы уже во второй половине года. До декабря 2019 года за удачу этого знака отвечает Юпитер, поэтому надо всецело пользоваться этой возможностью.

Стрельцам, как и всем огненным знакам, не стоит стремиться узаконивать свои личные отношения в первой половине года. Разочарования ещё никого не делали счастливыми. Одиноким представителям знака может повезти на любовном поприще уже в первые два месяца года, а следующий шанс стать любимым и счастливым может представиться летом, особенно в путешествии. Более того, любовные знакомства, хотя и будут окрашены интригой, имеют все основания стать долгими. Все это произойдёт при условии, если Стрельцы готовы пожертвовать своей свободой. Повезёт и семейным представителям знака, им предстоит пережить новый всплеск эмоций в отношениях, а рождение детей наполнит жизнь яркими красками.

Для Стрельцов, рожденных под покровительством другого животного, удача данного периода станет работать на умножение имеющегося капитала. Ну а тем, кто появился на свет в год Свиньи, предстоит период подведения итогов и начало нового цикла развития. В 2019 году произойдёт перегруппировка сил, как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Надо быть готовым к тому, что весь год будут происходить встречи и переговоры с самыми разными людьми: заключение соглашений, подписание контрактов, вступление в альянсы и создание партнёрских объединений.

Финансовое положение в течение года будет меняться, не предвидится резких взлетов, но положение будет стабильно и даже улучшится. Особенно явными эти изменения будут в январе, июле и декабре. Во второй половине декабря материальное состояние резко пойдёт вверх.

Дни рождения Стрельцы, как и все представители Огненной стихии, должны провести в месте своего рождения, таким образом произойдёт благоприятный задел на будущее.

Козерог

С самого начала года Козероги проявят активность и целеустремленность, особенно в партнерских отношениях. Это потребует дисциплины и терпения. 2019 год будет для них не таким суетливым, так как придется решать меньше неотложных вопросов.

Козерогов ждет много перемен в личной жизни, а многие встречи станут поворотными событиями. Особенно изменения произойдут в жизни Козерогов, кому не исполнилось 35 или кто перешагнул за 55 лет.

Из-за негативно настроенного Меркурия, Козероги обязаны контролировать эмоции, следить за словами, иначе они могут расстаться с близким человеком. Совет для Козерогов: не рубите с плеча, в личных отношениях проявляйте гибкость и деликатность, тогда и в остальных сферах будет комфортное состояние. Особенно конфликтным временем станет осень.

Семейные Козероги в первой половине года могут проявить не самые лучшие качества: ревность и подозрительность. Поэтому, если не хотите необратимых последствий, лучше их не провоцировать. Сами Козероги, как их не предостерегай, вряд ли сумеют справиться с эмоциональным фоном.

А вот лето это период любовного искушения для Козерогов и проверка на прочность отношений. Некоторые представители этого знака захотят поменять свой статус, перейти на новый уровень отношений или совсем расстаться с партнёром. Стоит переждать, потому что к декабрю накал страстей спадёт и Козерогу снова захочется покоя и привычной стабильности. Одиноким Козерогам "любовный Амур" грозит порадовать к началу лета, но их прагматичный настрой не даст насладиться романтичным периодом. Поэтому, козерогам было бы хорошо довериться своей интуиции.

Козерогам, которым Кабан подарит новые знакомства в начале февраля, стоит быть более внимательными. Отношения могут просуществовать недолго и принести разочарования.

Представители знака Козерог, как правило, ответственные люди и в 2019 году смогут добиться желаемого, если постараются быть более терпимыми к чужим ошибкам и промахам. Вся обстановка года будет располагать к продвижению и, если Козерог захочет повышения, продвижения, интересного и важного с его точки зрения проекта, а также того, чтобы милый сердцу человек обратил на него внимание, то все можно получить. Но только при условии, что Козерог сам останется милым, деликатным, гибким и уступчивым.

В середине года Козероги уже смогут подвести промежуточные итоги и расставить приоритеты, и даже провести переоценку ценностей. В конце года откроется новый творческий потенциал или какая-то гениальная идея придет им в голову.

Водолей

Общая ситуация 2019 года для Водолеев выглядит весьма неординарно. Водолеи в отличие от других воздушных знаков практически не вписывается в стихию года Жёлтой свиньи, собственная стихия которой – Вода. Хитрить, налетать ураном, всё вокруг перевернуть – на этот раз так не получится, и Водолеям придётся подстраиваться под главную тенденцию года: мир и труд всего достигают.

Здоровье и физическое состояние - та единственная область, в которой Водолеи могут и должны выступать хозяином положения.

Водолеям в наступившем году стоит быть осторожными с финансовыми авантюрами. Из-за жадности или меркантильности они могут пострадать не только материально, но и потерять положение в обществе.

В 2019 году Водолеям следует больше времени проводить на людях. Это обязательное условие не только физического, но и эмоционального состояния. Им предстоит много общения, появиться много новых друзей и просто знакомых, а также недругов.

Для пар, которые в отношениях, Год Свиньи станет идеальным временем для того, чтобы сделать предложение своей второй половинке. В конце января и с наступлением марта для личной жизни Водолеев важный этап: в любом случае она изменится, не останется прежней. Семейные пары задумаются о пополнении в семействе, захотят больше времени проводить с семьей. Одинокие Водолеи смогут реализовать свой романтический потенциал в первой половине года, особенно в июле или уже в ноябре.

Творческие Водолеи получат шанс проявить себя в этом году, начиная от участия в конференциях и заканчивая собственным большим проектом.

Июль станет значимым месяцем для карьеры или профессии, измениться может как начальство, коллеги, так и сфера работы. Январь, июль и декабрь – дороги, это могут быть как командировки и путешествия, так и желание немного уединиться, отстраниться от насущных вопросов.

Рыбы

Рыбам в наступившем году важно учитывать принцип самоуправления и управления, а также законы прибыли и расходов. Залогом успеха станет щедрость и благотворительность, тем более что возможности для этого будут.

Следует отметить, что в новом году Рыбы смогут развивать тенденции предыдущего периода, имевшие положительное значение для карьеры и сферы увлечений. Прежние достижения в 2019 году послужат веским основанием для выдвижения их кандидатуры на лидерские позиции. То есть перспектива стать как руководителем компании, где проходит служба, так и неформальным лидером, если кадровые перестановки обойдут стороной. Причем Рыбы смогут возглавить дело даже в том случае, если оно является абсолютно новым. Преобразования в сфере деловых интересов возможны уже в первых числах года. А с марта 2019 года Рыбы приобретут шанс избавиться от финансовой нестабильности и непредсказуемости в этих вопросах.

Для начала любого бизнеса наиболее благоприятным периодом станет январь, а также первая половина июля 2019 года. И не стоит опасаться нового коллектива, новых партнеров и нового начальства. Потому что в этот период Рыбы будут находиться в непривычном для себя состоянии предельной концентрации. Это будет толкающий к действиям, но непривычный для них ритм жизни — в январе, июле и особенно декабре. На протяжении всего года Рыбы расширят свой круг общения и полезных связей станет гораздо больше.

Большая загруженность на работе может создать некую напряженность в семье, так что лучше больше уступать и выслушивать любимого человека. А во избежание конфликтов обязательно отправляться в совместный отпуск, который скрепит семейные узы.

Одиноким Рыбам стоит положиться на свою интуицию в плане выбора партнера. И если сердце подскажет, что это "ваш человек", не стоит сомневаться и откладывать помолвку или свадьбу.