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Пир во время чумы: Порошенко с женой засняли во время пьянки в центре Киева

13:49
  • воскресенье
  • 23 декабря 2018

​Президент Украины ничего не стесняется во время военного положения

Украинского лидера Петра Порошенко в очередной раз попытались пристыдить в соцсетях. На этот раз, журналистка с Украины Ярослава Коба опубликовала у себя в Facebook видеозапись, на которой видно, как президент и его супруга Марина пришли в элитный ресторан Catch Seafood Restaurant.

Коба написала, что у заведения "реально много охраны". По ее словам, чета Порошенко наверняка спустя два часа пойдет в супермаркет или "пузату хату", чтобы "приставать к людям, чтобы сделать фотку". "Хоть бы постеснялось, во время военного положения", - отметила журналистка.

Между тем, портал Replyua сообщает, что президент Украины с супругой приехали в ресторан на день рождения генпрокурора страны Юрия Луценко. Он решил устроит праздник в эти выходные, хотя 54 года ему исполнилось еще 14 декабря.

Между тем, цена одного блюда в Catch Seafood Restaurant составляет минимум тысячу гривен (примерно 2,5 тысячи рублей).

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