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Путин реорганизовал управление по защите конституционных прав россиян

14:47
  • воскресенье
  • 23 декабря 2018

​Оно займется обеспечением деятельности президента по вопросам государственной миграционной политики

Владимир Путин подписал указ о реорганизации управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. На него будет возложено в том числе "обеспечение деятельности президента Российской Федерации по вопросам государственной миграционной политики".

Глава государства поручил руководителю своей администрации Антону Вайно утвердить структуру и штатное расписание реорганизованного управления и утвердил положение о нем. На это ему дан месяц. Теперь управление президента России по обеспечению конституционных прав граждан станет "самостоятельным подразделением" администрации. В его основные задачи войдут "содействие президенту... в определении основных направлений государственной политики в области гражданства, обеспечение реализации президентом России его конституционных полномочий по решению вопросов гражданства РФ и предоставления политического убежища". Документ опубликован ан официальном портале правовой информации.

А еще реорганизованное управление будет содействовать обеспечивать реализацию Путиным "его конституционного полномочия по осуществлению помилования". Кроме того, в указе отмечается, что руководить управлением должен начальник, который "назначается на должность и освобождается от должности президентом России по представлению руководителя администрации президента России".

В июле Владимир Путин назначил замминистра юстиции Максима Травникова главой Управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан.

В настоящий момент в администрации президента 21 управление.

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