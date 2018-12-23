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Москвичи подвели итоги 2018 года

15:05
  • воскресенье
  • 23 декабря 2018

ЧМ-2018, парк "Зарядье", открытие новых станций метро и многое другое

Всего восемь дней остаётся до Нового года. В столице уже праздничная суета, горожане выбирают подарки, украшают ёлки и закупают шампанское и мандарины. Конец декабря - ещё и время подводить итоги. Чем запомнится москвичам уходящий 2018-й?

Столица большого футбола. Прошедший чемпионат мира - главное событие уходящего года. И ещё неизвестно, кого он впечатлил больше - гостей из разных стран, которые такого тёплого приёма явно не ожидали, или нас самих. Мы ведь тоже не ожидали, что Никольская - улица огней, как её прозвали болельщики, - ничем не хуже какого-нибудь главного проспекта Рио или улицы Рамбла в Барселоне, сообщает "ТВ Центр".

Не представляли, что наша сборная - может забивать грандам. Или что стадион "Лужники" признают лучшим в мире, а сам чемпионат - лучшим за всю историю. Мундиаль - как фестиваль молодёжи в 1957-м или Олимпиада в 1980-м - теперь часть московского культурного кода. А для кого-то и факт биографии. Как знать, может быть в марте столичные ЗАГСы будут регистрировать новорождённых Криштиану и Лионелей. С нездешними чертами лица. 

Самым "страстным" местом в городе, и не в последнюю очередь благодаря болельщикам, стал парк "Зарядье". Тому, что горожане и гости Москвы предаются здесь любовным утехам, порадовались даже власти. А сам парк уже, конечно, по другим причинам, вошёл в сотню лучших мест в мире по версии журнала Time. Осенью в "Зарядье" появился концертный зал-трансформер.

"Здесь живое звучание голосов, что всегда ценится. Это как золото высшей пробы", - сказал Народный артист России, худрук и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Одно из первых мероприятий в новом зале - церемония вступления в должность мэра Москвы. Сергей Собянин одержал убедительную победу на выборах, за него проголосовало на четверть больше москвичей, чем в прошлый раз. Нынешний срок для Собянина по закону - последний на посту главы города, но вряд ли это повод расслабиться, о чем мэр напомнил своим сторонникам.

"Мы столько с вами наметили планов, взяли обязательств, что эти годы придётся пахать больше, чем предыдущие", - отметил Собянин.

Программа "Мой район", бывшая поначалу предвыборной, теперь - стратегия развития города: комфорт и удобство придут на окраины. В помощь и программа реновации. Вместо ветхих пятиэтажек - современные дома с большими квартирами. Их получили уже четыре тысячи москвичей.

За бодрость духа москвичей серебряного возраста отвечает ещё одно новшество этого года - проект "Московское долголетие". Йога и английский язык, скандинавская ходьба и даже загадочная оздоровительная "зумба"!

Столица - один из первых регионов, который закрепил все льготы для горожан предпенсионного возраста. Женщины после 55-ти и мужчины после 60-ти по-прежнему смогут, например, пользоваться общественным транспортом бесплатно.

"Беломорская" - 223-я и самая "свежая" станция Московского метро. Ещё одну планируют запустить до конца декабря, это будет "Савёловская" Большого кольца. В феврале поезда пошли по первому его участку - от Делового Центра до Петровского Парка. В марте удлинилась Салатовая ветка на севере. Ну а в конце августа метро дотянулось до "Рассказовки" - сдали сразу семь станций, такого не было 35 лет! Платформы красивые-разные, а некоторые ещё и умные: считал QR-код - хорошая книжка уже в смартфоне.

На поверхности столько транспортных сооружений вообще никогда не строили. За год - 127 километров дорог, 55 мостов, эстакад и тоннелей. Суховатая статистика, но не для сотен тысяч москвичей, которым всё это сэкономило полчаса в дороге каждый день.

Колесят по новым дорогам и новые автобусы, да ещё и электрические, обслуживают три маршрута! И не беда, что в первый же день заглохли - бывает. Всё наладили, теперь с ними даже леди справятся!

Примерно такими же соображениями, видимо, руководствуются и любители личного электротранспорта. Самокаты с моторчиком, сегвеи и гироскутеры в этом году заполонили столичные дороги, и что опаснее - тротуары.

Как всё это подчинить хоть каким-нибудь правилам, ломают голову депутаты и дорожные инспекторы. Пока не придумали - прогресс опережает законодательную мысль. Но у них есть время до следующего лета. Зимой у новомодной электроники аккумулятор отмерзает. Совсем как у протопита аэротакси из Сколково.

А вот канатная дорога на Воробьёвых горах - сперва поехала как надо. Ей никакой мороз не страшен. Чего не скажешь о хакерах. Взломали фуникулёр буквально на второй день! И выкуп затребовали. В духе времени - в биткоинах. На что рассчитывали – непонятно. Денег преступникам всё равно никогда не платят, а работу канатки восстановили всего за сутки.

Впрочем, странных и резонансных преступлений в уходящем году было немало. Чем Игорю Подпорину из Воронежа не угодили "Иван Васильевич и сын его Иван" из Третьяковки - загадка. Взял гость столицы столбик ограждения и порешил картину Репина. От избытка чувств, не иначе.

Триллер года - "Три сестры". История Марии, Ангелины и Кристины Хачатурян, которые убили собственного отца. Ассиметричный ответ на домашнее насилие, продолжавшееся многие годы. Так это или нет - ещё выясняют следователи. А вот приговор изуверу из Серпухова Дмитрию Грачеву, который топором отсёк кисти рук своей жене Маргарите уже вынесли. 14 лет колонии. И это больше похоже на фильм ужасов.

Хулиганство года - загул с мордобоем от футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Что не поделили с водителем телеведущей? Зачем напали на чиновника с корейской фамилией?  Теперь в Бутырке кукуют и Новый год там встретят.

Злоключения футболистов во всей красе зафиксированы камерами видеонаблюдения. Их в Москве 170 тысяч! Видят всё. А с этого года ещё и умеют распознавать лица. Хорошо это или плохо - ещё предстоит понять, но полицейским уже помогает. Число убийств снизилось в два раза, угонов машин и краж — в четыре.

В апреле на ВДНХ после долгой и сложной реконструкции открылся павильон "Космос". Экспонаты с орбиты - таких больше нет нигде, макеты кораблей и даже робот-экскурсовод!

Утраты года. В 2018-м навсегда остались любимые артисты, певцы, писатели... Те, кого нам будет очень не хватать. Это и Михаил Державин, и Людмила Сенчина, и Олег Табаков, и Олег Анофриев, и Нина Дорошина, и Станислав Говорухин, и Андрей Дементьев, и Владимир Войнович, и Дмитрий Брусникин, и Эдуард Успенский, и Иосиф Кобзон, и Роман Карцев, и Николай Караченцов, и Людмила Алексеева.

Помня об ушедших, Москва продолжает жить. На смену Олегу Табакову в МХТ пришёл худрук "Студии театрального искусства" Сергей Женовач. Ну а знаменитую "Табакерку" возглавил Владимир Машков.

Что-то новое явно будет происходить и во МХАТе имени Горького. Татьяна Доронина, руководившая им 30 лет, теперь президент театра. Худруком стал продюсер и режиссёр Эдуард Бояков. Помогать ему будет завлит и бывший "донбасский политрук" Захар Прилепин, а также актер Сергей Пускепалис. Неочевидный выбор Министерства культуры. Тем интереснее посмотреть, что получится.

Театральный мир весь год следил за "Делом Седьмой студии", Кирилл Серебренников по-прежнему остаётся под домашним арестом. Язык его чёрных футболок пытаются расшифровать поклонники режиссёра.

"Развод" года – разлад в семье юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Мало того, что творческий дуэт распался, так ещё и больше миллиарда нажитого имущества в суде делили.

Хочется верить, что Оксана Воеводина - это Мисс Москва 2015 и король Малайзии Мухаммад Пятый имущество делить не будут. Они ведь только поженились, и это, конечно - свадьба года. Она, кстати, отражает едва ли не самый главный тренд уходящего 2018-го. Российская столица во всех смыслах становится заметнее во всем мире. Фестиваль "Круг света" ставит новые рекорды Гиннеса. На "Путешествие в Рождество" - специально! - приезжает всё больше туристов из разных стран. Москва сейчас как никогда интересна, современна и притягательна. И то ли ещё будет.

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