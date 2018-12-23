ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После гибели рабочих в шахте под Пермью начались задержания

14:32
  • воскресенье
  • 23 декабря 2018

Уголовное дело передано в центральный аппарат СКР

Четыре сотрудника компании УС-30, которая занималась строительными работами в шахте в Соликамске, задержаны в рамках уголовного дела о гибели девяти человек. Установлено, что строительные работы на руднике шахты производили работники сторонней подрядной организации.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Также ведется допрос свидетелей и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности. Полученные данные будут проанализированы. Их сопоставят с документами, регламентирующими соблюдение правил безопасности на этом участке работ.

Кроме того, по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства. Он взял ход расследования под личный контроль, говорится в сообщении официального представителя СКР Светланы Петренко.

Между тем, ТАСС сообщает, что тело первого погибшего уже подняли на поверхность.

Ранее президент Росси Владимир Путин выслушал доклады губернатора Пермского края Максима Решетникова и главы МЧС Евгения Зиничева о произошедшем. Он поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших. Также глава государства поручил следственным органам разобраться с причинами произошедшего.

Пожар на шахте компании "Уралкалий" произошел утром 22 декабря. Восемь человек спасены. Однако девять работников погибли. СКР возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более лиц".

Главное сегодня
Сотрудники СКР
Сотрудники СКР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.