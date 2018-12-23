После гибели рабочих в шахте под Пермью начались задержания

Уголовное дело передано в центральный аппарат СКР

Четыре сотрудника компании УС-30, которая занималась строительными работами в шахте в Соликамске, задержаны в рамках уголовного дела о гибели девяти человек. Установлено, что строительные работы на руднике шахты производили работники сторонней подрядной организации.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Также ведется допрос свидетелей и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности. Полученные данные будут проанализированы. Их сопоставят с документами, регламентирующими соблюдение правил безопасности на этом участке работ.

Кроме того, по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства. Он взял ход расследования под личный контроль, говорится в сообщении официального представителя СКР Светланы Петренко.

Между тем, ТАСС сообщает, что тело первого погибшего уже подняли на поверхность.

Ранее президент Росси Владимир Путин выслушал доклады губернатора Пермского края Максима Решетникова и главы МЧС Евгения Зиничева о произошедшем. Он поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших. Также глава государства поручил следственным органам разобраться с причинами произошедшего.

Пожар на шахте компании "Уралкалий" произошел утром 22 декабря. Восемь человек спасены. Однако девять работников погибли. СКР возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более лиц".