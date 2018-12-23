Порошенко приравнял националистов к ветеранам ВОВ

Президент Украины дал членам запрещенной в России организации социальные гарантии

Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о признании участниками боевых действий боевиков запрещенной в России экстремисткой организации. Он был принят Верховной радой 6 декабря.

Документ дополняет перечень участников боевых действий, который был установлен другим законом - "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". До этого участниками боевых действий считались только те боевики-националисты, которые вели действия против немецко-фашистских захватчиков в 1941-1944 годах и были реабилитированы как жертвы политических репрессий по решению властей Украины. В пояснительной записке к закону говорится, что на конец мая 2018 года в живых оставалось примерно 1,2 тысячи членов запрещенной организации.

Участники боевых действий на Украине имеют право получить около 20 льгот. Среди них льготы на оплату коммунальных услуг, а также проезд в общественном транспорте, медицинское обслуживание и обеспечение медикаментами, сообщает ТАСС.

Ранее депутаты Верховной рады включили в список памятных дат и юбилеев в 2019 году день рождения украинского националиста Степана Бандеры. Годовщина приходится на 1 января следующего года.

12 декабря в эфире украинского телеканала "Магнолия-ТВ" выступил лидер запрещенной в России радикальной группировки по имени Дмитрий. Он обратился к ветеранам Великой Отечественной войны. По его словам, им стоит стыдиться своего прошлого и просить прощения у современных фашистов, которые стремительно набирают популярность на Украине. Также мужчина заявил, что все советские воины якобы являются работниками НКВД, и никаких заслуг перед Украиной не имеют.