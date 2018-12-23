Отправка детей брянских чиновников в Турцию привела к отставке

Уволить могут и главу города Клинцы

В Брянской области разгорается скандал в связи с поездкой детей сотрудников администрации города Клинцы на отдых в Турцию. Изначально туда должны были отправиться дети с ограниченными возможностями по здоровью. Тем не менее, выяснилось, что отдел образования города изменил состав участников.

В "Единой России" отметили, что было решено отправить тех, кто добился определенных успехов в учебе, спорте и общественной деятельности. "По странному стечению обстоятельств среди победителей оказались дети чиновников", - подчеркнули в партии и потребовали разобраться в произошедшем.

Между тем, глава администрации Клинцов Александр Морозов сообщил, что заместитель главы администрации по социальным вопросам города Людмила Лубская, которая курирует отправку группы детей на бесплатный отдых в Турцию, уволилась с работы. Кроме того, начальник отдела образования получила выговор после проверки прокуратуры, передает ТАСС. Кроме того, по результатам прокурорской проверки было представление в адрес главы администрации. Замечания прокуратуры касались недостаточного информирования населения о поездке в Турцию.

Между тем, губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что рассмотрит вопрос о целесообразности нахождения Олега Шкуратова в должности главы администрации Клинцов. "Вот по главе администрации мы примем решение, что так поступать нельзя - свою дочку не нужно бы направлять. Мы сейчас посмотрим его дальнейшее использование в качестве главы", - приводит слова Богомаза сайт радиостанции "Говорит Москва".

Он добавил, что в Турцию изначально приглашались 50 человек. Это были активисты молодежных движений и волонтеры. Но 10 человек из них оказались детьми чиновников. При этом это были чиновники невысокого ранга - люди, которые работают в администрации, в сфере защиты населения, в отделе образования, простые специалисты, сотрудники полиции.

Сама делегация детей из города формировалась муниципалитетом в соответствии с требованиями Международного благотворительного фонда имени Андрея Карлова. В Клинцах жили бабушка и дедушка погибшего дипломата.

Дети поехали в турецкий город Демре в марте 2018 года. Они отправились туда на торжественные мероприятия, посвященные присвоению одной из улиц имени Андрея Карлова. Поездку организовал благотворительный фонд имени дипломата, однако через несколько месяцев выяснилось, что в числе тех, кто поехал в Турцию за счет фонда, оказались и дети местных чиновников.

19 декабря YouTube-канал портала "Клинцы.Инфо" опубликовал видеозапись. Она была снята в начале апреля 2018 года. На нем главный редактор издания Владимир Шик спорит с главой города Олегом Шкуратовым и его заместителем Людмилой Лубской о том, как именно была сформирована группа для поездки детей на отдых в Турцию. Чиновники утверждают, что в произошедшем нет ничего постыдного.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре. Это произошло во время выступления на открытии фотовыставки в турецкой столице. Убийцей оказался бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Его ликвидировали в ходе полицейской операции.