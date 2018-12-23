У вылетевшего из Москвы самолета остановился двигатель

Airbus смог приземлиться в "Домодедово"

В Москву экстренно вернулся самолет авиакомпании S7 Airbus. При взлете у новенького воздушного судна отказал двигатель.

А321 neo вылетал из московского аэропорта "Домодедово" и направлялся в Сочи. Но во время набора высоты у лайнера отказал левый двигатель. Экипаж решил срочно вернуться в аэропорт вылета.

В результате инцидента никто не пострадал. Теперь они будут отправлены в Сочи резервным бортом, сообщает "Интерфакс". Как отметил представитель авиакомпании, на борту было 192 пассажира. По его словам, подобные ситуации все пилоты авиакомпании регулярно отрабатывают во время подготовки. При этом двухдвигательные самолеты способны продолжить безопасный полет с одним двигателем.