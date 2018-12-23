ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У вылетевшего из Москвы самолета остановился двигатель

17:34
  • воскресенье
  • 23 декабря 2018

Airbus смог приземлиться в "Домодедово"

В Москву экстренно вернулся самолет авиакомпании S7 Airbus. При взлете у новенького воздушного судна отказал двигатель.

А321 neo вылетал из московского аэропорта "Домодедово" и направлялся в Сочи. Но во время набора высоты у лайнера отказал левый двигатель. Экипаж решил срочно вернуться в аэропорт вылета.

В результате инцидента никто не пострадал. Теперь они будут отправлены в Сочи резервным бортом, сообщает "Интерфакс". Как отметил представитель авиакомпании, на борту было 192 пассажира. По его словам, подобные ситуации все пилоты авиакомпании регулярно отрабатывают во время подготовки. При этом двухдвигательные самолеты способны продолжить безопасный полет с одним двигателем.

Главное сегодня
Самолет авиакомпании S7 airlines
Самолет авиакомпании S7 airlines
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.