ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар на шахте в Соликамске потушен

17:51
  • воскресенье
  • 23 декабря 2018

На поверхность подняли тело шестого погибшего

Все очаги горения на шахте"Уралкалия" в Соликамске полностью ликвидированы. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте событий.

Между тем, горноспасатели подняли на поверхность тела уже шести из девяти погибших. На месте ЧП продолжает действовать оперативный штаб, сообщает ТАСС.

Кроме того, по поручению руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Соликамск направлены криминалисты СКР. Они установят наиболее полную картину произошедшего в горнорудной шахте, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее стало известно о задержании четырех сотрудников компании УС-30, которая занималась строительными работами в шахте в Соликамске. Это произошло в рамках уголовного дела о гибели девяти человек. Установлено, что строительные работы на руднике шахты производили работники сторонней подрядной организации.

До этого президент России Владимир Путин выслушал доклады губернатора Пермского края Максима Решетникова и главы МЧС Евгения Зиничева о произошедшем. Глава государства поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим, а также семьям погибших. Кроме того, глава государства поручил следственным органам разобраться с причинами произошедшего.

Пожар на шахте компании "Уралкалий" произошел утром 22 декабря. Были спасены восемь человек. Однако девять работников погибли. СКР возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более лиц".

Главное сегодня
Разбор завалов пожарно-спасательными подразделениями МЧС
Разбор завалов пожарно-спасательными подразделениями МЧС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.