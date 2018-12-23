Пожар на шахте в Соликамске потушен

На поверхность подняли тело шестого погибшего

Все очаги горения на шахте"Уралкалия" в Соликамске полностью ликвидированы. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте событий.

Между тем, горноспасатели подняли на поверхность тела уже шести из девяти погибших. На месте ЧП продолжает действовать оперативный штаб, сообщает ТАСС.

Кроме того, по поручению руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Соликамск направлены криминалисты СКР. Они установят наиболее полную картину произошедшего в горнорудной шахте, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее стало известно о задержании четырех сотрудников компании УС-30, которая занималась строительными работами в шахте в Соликамске. Это произошло в рамках уголовного дела о гибели девяти человек. Установлено, что строительные работы на руднике шахты производили работники сторонней подрядной организации.

До этого президент России Владимир Путин выслушал доклады губернатора Пермского края Максима Решетникова и главы МЧС Евгения Зиничева о произошедшем. Глава государства поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим, а также семьям погибших. Кроме того, глава государства поручил следственным органам разобраться с причинами произошедшего.

Пожар на шахте компании "Уралкалий" произошел утром 22 декабря. Были спасены восемь человек. Однако девять работников погибли. СКР возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более лиц".