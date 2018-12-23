Кокорин и Мамаев вернутся в футбол

​Последнее слово за следователем

Футболисты "Зенита" и "Краснодара" Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут сыграть в футбол в составе команды заключённых в футбольном матче с командой охранников СИЗО "Бутырка", в котором их содержат. Сами игроки уже согласились на участие в такой игре.

Идею провести такой матч одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний. По словам заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта Валерия Максименко, ранее в колониях уже проводились такие встречи. Правда, об участии профессиональных футболистов речи не было.

Как передает "Московский комсомолец", в "Бутырке" созданы все условия для проведения матча. Для этого Кокорину и Мамаеву сошьют толстовки с их действующими игровыми номерами.

Ситуацию прокомментировал Мамаев. По его словам, он хочет взять в команду не только Александра Кокорина, но и его младшего брата Кирилла.

Однако помешать проведению матча может следователь. Как сообщает ТАСС, Кокорин и Мамаев не могут видеться друг с другом без его разрешения. В связи с этим они сидят в разных камерах и посещают спортзал раздельно.

Ранее стало известно, что следствие ужесточило обвинение Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, переквалифицировав со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровья, совершенное из хулиганских побуждений".

В октябре Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаевым, а также детским тренером Александром Протасовицким приняли участие в двух драках в центре Москвы. Пострадавшим оказался водитель ведущей одного из федеральных телеканалов. Затем они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Футболисты были задержаны и помещены под стражу. Ранее суд продлил их арест до 8 февраля.