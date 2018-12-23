Индонезию трясет: власти предупредили о новом цунами

​Соболезнования выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев

У острова Западная Суматра в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Толчки зафиксировали в 26 километрах к юго-западу от города Тику. Очаг залегал на глубине 105,8 километра.

Теперь власти Индонезии предупредили об угрозе нового цунами в прибрежных районах на островах Суматра и Ява. В связи с этим они просят жителей не приближаться к прибрежным линиям. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее председатель российского правительства Дмитрий Медведев направил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами цунами, которое обрушилось в ночь на 23 декабря на берега Зондского пролива.

"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю вам глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного цунами на побережье Зондского пролива, вызванного извержением вулкана Кракатау", - говорится в сообщении премьера

По последним данным, жертвами стихии стали 222 человека. Еще 843 пострадали. 28 считаются пропавшими без вести. Власти Индонезии заявляли, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем. Его причиной стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау, в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.