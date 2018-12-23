В столичном метро прошли мастер-классы по изготовлению елочных игрушек

Пассажиры осваивали изготовление игрушек в двух разных техниках

На станции метро "Тургеневская" прошли бесплатные мастер-классы по изготовлению елочных игрушек. Участие в них приняли более 150 пассажиров столичной подземки.

В преддверии Нового года метрополитен совместно с программой лояльности для держателей карт "Тройка" – "Город" - провели два бесплатных мастер-класса по изготовлению елочных игрушек. Они прошли 22 декабря в вестибюле станции метро "Тургеневская" рядом с установленной ранее елкой из использованных билетов "Единый".

Мероприятие длилось четыре часа. Пассажиры метро осваивали изготовление игрушек в двух разных техниках под руководством профессиональных педагогов. На первом занятии мастера знакомили с техникой мраморирования пластиковых елочных шаров, а на втором показывали, как делать новогодние снежинки с помощью 3D-ручки. Готовые елочные игрушки можно было забрать с собой в качестве сувенира, рассказали в пресс-службе московского метрополитена.

А еще по инициативе Центра обеспечения мобильности пассажиров столичного метро отдельные мастер-классы по изготовлению елочных игрушек провели для подопечных Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов.

За последние полгода работы в программу лояльности карты "Тройка" вступили уже более 100 тысяч человек. Они теперь могут пользоваться различными бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров программы.

14 декабря на станции "Тургеневская" установили елку, собранную из использованных билетов "Единый". Для инсталляции высотой 3,5 метра потребовалось более 230 тысяч бумажных проездных. Именно столько одноразовых бумажных билетов за один день продается в кассах метрополитена. И столько же пассажиры выбрасывают каждый день после поездок. Главная цель акции – призвать пассажиров не покупать каждый раз бумажные билеты, а пользоваться универсальной транспортной картой "Тройка".