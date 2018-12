Трамп с восторгом рассказал, кому доверит руководство Пентагоном

Министр обороны США Джеймс Мэттис оставит свою должность 1 января, рассказал президент страны Дональд Трамп. По его словам, исполняющим обязанности главы Пентагона станет первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.

"Я рад объявить, что наш очень талантливый заместитель министра обороны Патрик Шанахан с 1 января 2019 года займет должность исполняющего обязанности министра обороны. Патрик имеет длинный список достижений на службе в качестве заместителя, и ранее в Boeing. Он справится великолепно!", - написал Трамп в своем Twitter.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!