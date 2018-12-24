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Под Москвой пьяный водитель в трусах протаранил 20 машин

05:50
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

ДТП попало на видео

В подмосковном Раменском произошло ДТП с участием более 20 автомобилей. Как рассказали в полиции, пьяный водитель не справился с управлением и протаранил 20 припаркованных у дома машин.

Виновник ДТП был настолько пьян, что когда вышел из автомобиля, не мог стоять на ногах и разговаривать. Инцидент попал на видео. Ролик размещен в Сети, передает News.ru

На кадрах видно, как машина, пытаясь выехать с парковки, врезается то в один, то в другой автомобиль. Когда горе-водителя остановили и попроси выйти, оказалось, что мужчина одет только в трусы и ботинки.

 

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