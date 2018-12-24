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Украинские военные устроили беспредел на границе России

08:33
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

Бойцы ВСУ разгромили пансионат на границе с Крымом

Украинские солдаты разнесли базу отдыха в Геническом районе Херсонской области на границе с Крымом. Свое пребывание на территории учреждения военные объяснили военным положением.

Из пансионата пропали ценные вещи, в том числе плазменные телевизоры, было разбито витражное стекло в холле, в номерах присутствовал беспорядок и пустые бутылки от алкоголя.

Как рассказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, у которого в распоряжении оказалась жалоба руководителя заведения, бойцы ВСУ заселились в пансионат в конце ноября 2018 года.

Заявление в полицию результатов не дало. По словам начальника пансионата, уголовное дело открыто не было, а полиция не предприняла никаких мер.

Военное положение на Украине было введено после инцидента в Керченском проливе. В Москве считают, что Киев устроил провокацию в Черном море из-за низкого рейтинга президента Петра Порошенко.

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