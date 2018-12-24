Душераздирающие рассказы выживших о смертоносном цунами в Индонезии

Число жертв стихии превысило 280 человек

Новое землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в Индонезии. Тем временем в стране растет число жертв цунами, которые обрушились на острова Ява и Суматра в ночь на 23 декабря. По последним данным, количество погибших превысило 280 человек, более тысячи числятся пропавшими без вести. Сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау. Спасатели продолжают эвакуацию людей. Но добраться до некоторых пострадавших районов пока не удаётся.

События в Зондском проливе, который разделяет два острова разворачивались очень быстро. Большая вода застала всех врасплох, у людей не было шанса убежать. Десятки человек в тот момент находились на концерте, у кого-то в руках был мобильный телефон, кадры видео заставляют содрогнуться. Огромная волна не пощадила ничего на своём пути.

- Я была дома и смотрела телевизор в тот момент. Когда я услышала ужасный звук, то подумала, что это ветер. Потом я открыла дверь, чтобы проверить, и вода быстро хлынула в дом. Она сбила меня с ног. Потом волна начала откатываться, затем последовал второй удар.

Больше всего погибших - около 130 - в провинции Бантен на острове Ява. Там расположено много живописных пляжей. А сейчас - пик туристического сезона, местные жители стараются заработать, предоставляя самые разные услуги приезжим. Среди погибших много владельцев и сотрудников магазинов, а также их посетители.

- Я не могу прийти в себя! Вчера мы, как обычно, заправляли топливом лодки и готовились доставлять грузы, как вдруг огромная волна двинулась на нас, и мы со всей семьёй бросились бежать.

Возможно, такого числа жертв не было бы, но никто не знал заранее о надвигающемся ударе стихии. В Индонезии отсутствует система раннего оповещения о тех цунами, которые вызваны не землетрясением. Причина трагедии, по словам специалистов, извержение вулкана Кракатау. Он находится ровно посередине между Явой и Суматрой и окружён несколькими мелкими островками.

"Главная рекомендация от метеорологов, климатологов и геологов - не заниматься ничем в данный момент вдоль береговой линии и находиться вдали от побережья, потому что мы не можем исключать повторения случившегося", - заявил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Индонезия расположена в тихоокеанском огненном кольце - это самая геологически активная зона планеты. В стране так много действующих вулканов, как ни в одном другом государстве мира. Землетрясения, цунами и извержения вулканов бывают там очень часто. Как будут развиваться дальше сейчас события, предсказать сложно. Вулкан Анак Кракатау всё ещё извергается.

Евгения Карих, Алексей Оленченко, "ТВ Центр".