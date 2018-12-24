"Юнармейцы" передали сирийским детям краски и сладости

Из Москвы им доставили 600 школьных рюкзаков с канцтоварами и сладостями

Российские школьники при содействии Центра по примирению передали детям сирийской провинция Хама новогодние подарки. Это более 600 наборов с красками, альбомами, канцелярскими принадлежностями и памятными рисунками. Благотворительный марафон активисты движения "Юнармия" начали еще год назад. За это время они собрали более десяти тысяч подарков. Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева.