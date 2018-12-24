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Американцы поставили на место болтающего глупости о Ту-160 посла

09:04
  • понедельник
  • 24 декабря 2018

The National Interest объяснил, почему российские Ту-160 – не музейный экспонат из 80-х

Американский журнал The National Interest раскритиковал заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера о том, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 – это музейные экспонаты.

Издание утверждает, что возраст самолета не всегда указывает на его отсталость. Например, американские истребители F-16 всего лишь на десять лет старше российских Ту-160, но числятся на вооружении США до 2040 года.

Техническая модернизация Ту-160 до уровня Ту-160М2 позволит самолету остаться актуальным еще долгое время, пишет "Газета.Ru". Ту-160 стоит на вооружении ВКС с 1987 года, впервые был применен в боевых условиях во время операции в Сирии.

10 декабря Россия отправила в Венесуэлу два стратегических ракетоносца Ту-160, самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-63 для участия в совместных учениях. Посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал российские Ту-160 "музейными экспонатами из 80-х".

В Минобороны России назвали эти заявления дилетантскими, а Ту-160 - шедевром отечественной инженерной мысли.

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Стратегические бомбардировщики Ту-160 "Андрей Туполев" ВКС России
Стратегический бомбардировщик Ту-160М2
Стратегический бомбардировщик Ту-160М2
Стратегический бомбардировщик Ту-160М2
Стратегический бомбардировщик Ту-160М2
Стратегический бомбардировщик Ту-160М2
Стратегический бомбардировщик Ту-160М2
Стратегический бомбардировщик Ту-160М2
Стратегический бомбардировщик Ту-160М2
Стратегические бомбардировщики Ту-160
Стратегические бомбардировщики Ту-160
Пилоты стратегического бомбардировщика Ту-160
Пилоты стратегического бомбардировщика Ту-160
Пилоты стратегического бомбардировщика Ту-160
Пилоты стратегического бомбардировщика Ту-160
Стратегический бомбардировщик Ту-160М2
Стратегический бомбардировщик Ту-160М2
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