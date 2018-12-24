Украинский закон о националистах назвали фальсификацией истории

Новый закон может отсрочить туманную перспективу вступления Украины в ЕС

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о признании членов запрещённой в России организации украинских сепаратистов - повстанческой армии ОУН-УПА - участниками боевых действий. На них будут распространяться льготы, которыми пользуются ветераны Великой Отечественной войны. Закон, принятый Верховной Радой, уже подвергся жёсткой критике как на Украине, так и за рубежом. Киев фактически одобрил военные преступления, совершённые националистами в XX веке.

Черно-красные знамена, фаеры и портреты героев "новой" Украины - примерно так будут выглядеть улицы городов 1 января. Националисты готовятся отмечать теперь уже государственный праздник - день рождения Степана Бандеры. Бойцам запрещенной в России Украинской повстанческой армии, сейчас еще живы около 1200 человек, президент Порошенко приготовил подарок, подписав поправку в закон "О статусе ветеранов войны". Теперь бандеровцы признаются участниками боевых действий, наряду с ветеранами Великой отечественной.

"Законом в перечень участников боевых действий добавляются лица, которые принимали участие во всех формах вооружённой борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, вооружённых подразделений Организации украинских националистов, и, согласно закону "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке", признаны борцами за независимость", - говорится в тексте закона.

Пик этой самой борьбы пришелся как раз на годы Великой отечественной, когда отряды запрещенной УПА были на стороне Гитлера. Ну а затем, вплоть до 1956 года, как сами выражались, боролись против "советской власти". Убивали массово и хладнокровно. Жертв, по приблизительным подсчетам, около миллиона. Впрочем, некоторые боевики и раньше имели статус участников боевых действий. Речь о тех, кто по решению властей Украины вел действия против немецко-фашистских захватчиков и был реабилитирован как жертва политических репрессий. Изменения в закон Верховная Рада приняла еще в начале декабря, "За" проголосовали 236 депутатов.

"Вот эта поправка, которую приняла Верховная Рада и подписал президент в Закон "О статусе ветеранов войны", кстати, внесенная Шухевичем, сыном того самого Шухевича - главаря бандеровской УПА. Они сейчас закрепили по сути дела возможность предать статус ветеранов войны, соответственно, выплачивать им пенсии, льготы даже для тех, кто уже судом доказано участвовал в преступлениях против человечности. Вот такой циничный закон", - заявил политолог, политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

Но вполне укладывающийся в современную украинскую риторику. Ведь даже боевой клич Майдана "Слава Украине", ставший официальным государственным приветствием, берет свои истоки в рядах нацистов. Глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский назвал подписанный президентом законопроект попыткой фальсифицировать исторические факты.

"Этот закон - отрицание Холокоста, фальсификация истории, глумление над памятью миллионов невинных жертв различных национальностей, вопиющее презрение к своей стране, своему народу и его европейскому выбору. Подобными законами современная Украина принимает на себя ответственность за военные преступления, совершенные этими формированиями и которые не имеют срока давности, и открывает путь для подачи международных исков к Украине жертвами этих преступлений и их наследниками", - написал Долинский в Facebook.

Похоже, поправка в закон - действительно отчаянная попытка Порошенко заработать хоть какие-то очки в преддверии президентских выборов. Только вот такая политика вполне может отсрочить и без того туманную перспективу вступление Украины в ЕС. Польша - главный адвокат Киева в Евросоюзе - еще два года назад пригрозила блокировать интеграцию, если в Незалежной будут героизировать преступников. Поляки, в отличие от украинцев, уроки истории хотя бы избирательно, но помнят. Во время Волынской резни те самые бандеровцы уничтожили, по разным подсчетам, до 200 тысяч поляков. Варшава в спешном порядке меняет своего посла в Киеве. Туда направляют сторонника жесткого диалога с Украиной - заместителя министра иностранных дел Бартоша Цихоцкого. Такие перемены, да еще и перед президентскими выборами, свидомым ничего хорошего не сулят.

Матвей Шестаков, Егор Миронов, Александр Ковалёв, "ТВ Центр".